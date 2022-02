Juve, occhio al Villarreal: dalla Roma all’Inter, è l’incubo delle italiane

lunedì 21 Febbraio 2022.

Juve, occhio al Villarreal: dalla Roma all’Inter, è l’incubo delle italianeMartedì sera alle 21 la Juventus sfiderà il Villarreal per la partita d’andata degli ottavi di Champions League. Gli spagnoli nella storia delle competizioni europee si sono dimostrati una bestia nera per le squadre italiane: in passato il “Sottomarino Giallo” ha eliminato una dopo l’altra Torino, Brescia, Roma, Lazio, Inter, Napoli e Atalanta

