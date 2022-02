L’assenza di Brozovic e l’ironia su Handanovic: Inter-Sassuolo sui social

lunedì 21 Febbraio 2022.

L’assenza di Brozovic e l’ironia su Handanovic: Inter-Sassuolo sui socialSconfitta 2-0 in casa per l’Inter contro il Sassuolo: ecco come i tifosi hanno commentato la partita sui social.

