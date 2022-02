Massimo Raffaele è il nuovo delegato provinciale di Crotone della Federazione Motociclistica Italiana

Massimo Raffaele è il presidente del Motoclub Achei Cirò Marina

Oscare Grisolia

Amantea,

lunedì 21 Febbraio 2022.

Con il compito di sostenere, sviluppare e coordinare le attività di tutti i motoclub della provincia di Crotone, promuovendo il territorio e seguendo le direttive della Federazione e del Co.Re. Calabria è avvenuta la nomina ufficiale del Delegato Provinciale di Crotone, Massimo Raffaele. La cerimonia di consegna dell’importante incarico e di una targa da parte del Presidente del Comitato Regionale FMI Giò Piromalli, è avvenuta in occasione delle premiazioni dei Campioni Regionali 2021 delle varie discipline sportive della Federazione Motociclistica Italiana. La cerimonia svoltasi ad Amantea è stasta l’occasione per celebrare anche l’impegno degli otto moto club Crotonesi: Achei Cirò Marina, Enoturisti Cirò Marina, Bikers Cirò Marina, Ugo Gallo Crotone, Maida Offroad Crotone, Monelli Crotone, Disobbedienti Petilia Policastro, Japyx Isola Capo Rizzuto. La manifestazione, che si è svolta ad Amantea, è stata, ci riferisce lo stesso Massimo Raffaele “il riconoscimento del costante lavoro svolto come Presidente del Motoclub Achei Cirò Marina nello sviluppo del mototurismo e nella disponibilità ad ampliare gli interessi in ambito di altre discipline sportive, collaborando con il Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana, quali Motocross, Enduro ed Epoca.” Un riconoscimento che Massimo Raffaele ha voluto dedicare a tutto il suo comitato direttivo e ai tesserati, per il sostegno ricevuto in questo suo percorso, ma anche a tutti gli appassionati di questo sport turistico della città e provincia, che serve per promuovere i territori e anche come importante momento di socializzazione e condivisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA