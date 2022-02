Le Castella, torna agibile il campo sportivo comunale

Lo rende noto il sindaco Maria Grazia Vittimberga

Isola Capo Rizzuto,

martedì 22 Febbraio 2022.

Dopo i grandi lavori allo Stadio Sant’Antonio di Isola Capo Rizzuto, che hanno ridato alla comunità un impianto completamente rinnovato in tutto e per tutto, nei giorni scorsi anche il campo sportivo di Le Castella ha avuto un piccolo restyling. Nello specifico è stato ripristinato il terreno di gioco, sono stati fatti interventi all’area spogliatoio e, soprattutto, è stata realizzata una nuova condotta dell’acqua, con la vecchia che era fuori uso da circa dieci anni causando non pochi disagi alle squadre impegnate. I lavori sono stati seguiti su indicazione dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberg e sono stati seguiti dall’Assessore con delega allo Sport Gaetano Muto e dal Vice Sindaco Andrea Liò che in una breve nota congiunta annunciano la fine dei lavori: “Finalmente le due squadre di Le Castella sono tornare a giocare nel proprio impianto, ci scusiamo per qualche ritardo ma emergenza Covid e altri intoppi burocratici e metereologici non ci hanno aiutato. L’importante che è il campo sportivo è tornato ad essere agibile con nuovo impianto idrico, questo grazie soprattutto al grande lavoro messo in campo dal Consigliere Santo Pullano che ha messo a disposizione le sue competenze professionali a titolo completamente gratuito e per solo spirito di comunità”. “E’ nostro obiettivo – concludono i due Assessori – dare la possibilità alle associazioni impegnate nello sport di lavorare nelle migliori condizioni possibili, perché lo sport è una grande attrattiva per tutti e aiuta i molti giovani ad allontanarsi della strada”.

