La Redazione24

,

martedì 22 Febbraio 2022.

Malagò: “Djokovic non deve giocare gli Internazionali, sarebbe sbagliatissimo”Il numero uno del Coni contrario alla partecipazione del serbo al torneo di Roma: “Ricevo ogni giorno mail di mamme e papà imbufaliti per il fatto che i loro figli non possono fare sport per le regole sul green pass, non può giocare”

