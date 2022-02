Mourinho e la “telefonata” a Pairetto: due giornate di squalifica e 20mila euro di multa

Mou e la “telefonata” a Pairetto: due giornate di squalifica e 20mila euro di multaFermato anche il dirigente della Roma Tiago Pinto fino all’8 marzo. Nel dettaglio, il tecnico è stato fermato per l’espulsione e per “gravi insinuazioni all’arbitro” e per essere entrato in campo “con fare minaccioso”. Per Gasperini una giornata di stop e […]

La Redazione24

,

martedì 22 Febbraio 2022.

