Casadei: chi è la stellina della Primavera convocata da Inzaghi con il Sassuolo

Inter, ecco Casadei: chi è la stellina della Primavera convocata da Inzaghi con il SassuoloIl centrocampista classe 2003 è stato portato per la prima volta in prima squadra: unisce fisico e tecnica ed è il miglior marcatore della Primavera. Inzaghi ci punterà o sarà utilizzato come pedina? continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 23 Febbraio 2022.

