Coppa Italia, il gol trasferta non varrà più doppio: la Lega di A si allinea alla Uefa

Coppa Italia, il gol trasferta non varrà più doppio: la Lega di A si allinea alla UefaLa norma sarà in vigore dalla prossima stagione. La vecchia regola del gol sarà applicata per l’ultima volta nelle semifinali di Coppa Italia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 23 Febbraio 2022.

