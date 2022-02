Pronti, via: Vlahovic! Poi la Juve regala il pari a Parejo

Pronti, via: Vlahovic! Poi la Juve regala il pari a ParejoL’attaccante serbo segna la rete più veloce per un esordiente bianconero in Champions, ma al 66′ lo spagnolo sfrutta un errore difensivo e firma il pari del Villarreal. Si infortuna McKennie continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 23 Febbraio 2022.

