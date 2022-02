Serve Ibra, ma va gestito: “A 40 anni il corpo funziona in un altro modo”

La Redazione24

,

mercoledì 23 Febbraio 2022.

Serve Ibra, ma va gestito: “A 40 anni il corpo funziona in un altro modo” Casalini, medico dello sport: “Fondamentale dosare gli sforzi, autogestirsi e collaborare con la struttura che si ha intorno”. Zlatan intanto è quasi pronto per tornare a correre, da lì si capirà quando potrà rientrare in campo

