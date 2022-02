Criscito tra recupero dall’infortunio e Mls. Ecco come gestirlo

La Redazione24

giovedì 24 Febbraio 2022.

Criscito tra recupero dall'infortunio e Mls. Ecco come gestirloIl rientro del capitano del Genoa era programmato per due settimane fa, ma ha avuto una ricaduta. E ora il mercato lo spinge a Toronto. I nostri consigli per il fantacalcio

