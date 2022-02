De Zerbi bloccato a Kiev: “Svegliato dalle bombe, non potevo lasciare il club. Ora il nostro governo ci aiuti”

De Zerbi bloccato a Kiev: “Svegliato dalle bombe, non potevo lasciare il club. Ora il nostro governo ci aiuti”Il tecnico dello Shakhtar, insieme al suo staff italiano, è nella capitale sotto attacco: “L’ambasciata ci aveva detto di andare via, ma non potevo lasciare sola la mia squadra. Io sono un uomo di sport” continua a […]

La Redazione24

,

giovedì 24 Febbraio 2022.

