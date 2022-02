L’ira di Conte: “Devo parlare con il club, situazione inaccettabile”

La Redazione24

giovedì 24 Febbraio 2022.

L’ira di Conte: “Devo parlare con il club, situazione inaccettabile”Dopo la sconfitta con il Burnley il tecnico italiano ci va giù duro: “Sono stato chiamato per cambiare le cose, sto facendo di tutto ma evidentemente non è sufficiente. Forse non sono abbastanza bravo”

