Malinovskyi, doppietta per l’Ucraina: 3-0 dell’Atalanta in Grecia e ottavi di finale

Malinovskyi, doppietta per l’Ucraina: 3-0 dell’Atalanta in Grecia e ottavi di finaleL’ucraino affonda l’Olympiacos con due gol bellissimi e sotto la maglia mostra una scritta contro la guerra. In rete anche Maehle continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 24 Febbraio 2022.

