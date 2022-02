Pioli: “Scudetto? L’obiettivo è migliorare i 79 punti dell’anno scorso. Non siamo stanchi”

Pioli: “Scudetto? L’obiettivo è migliorare i 79 punti dell’anno scorso. Non siamo stanchi”Il tecnico rossonero: “Io non alleno giocatori in scadenza, ma giocatori professionali e seri. A Salerno siamo stati poco lucidi, la palla andava gestita meglio: mi aspetto passi in avanti” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 24 Febbraio 2022.

Pioli: “Scudetto? L’obiettivo è migliorare i 79 punti dell’anno scorso. Non siamo stanchi”Il tecnico rossonero: “Io non alleno giocatori in scadenza, ma giocatori professionali e seri. A Salerno siamo stati poco lucidi, la palla andava gestita meglio: mi aspetto passi in avanti”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA