Abramo Customer Care: il presidente Ferrari a sostegno dei lavoratori, per difendere il “lavoro” e garantire al territorio un futuro

Accanto agli uomini ed alle donne dell’Abramo Customer Care, davanti la Prefettura di Crotone i cittadini, le parti sociali, ma anche i rappresentanti istituzionali del territorio, insieme per rivendicare lavoro e dignità.

La Redazione

Crotone,

venerdì 25 Febbraio 2022.

Una lotta che non riguarda solo i dipendenti dell’Abramo, non riguarda solo Crotone, ma tutta la provincia e l’intera regione.A nessuno è consentito di voltarsi dall’altra parte, ciascuno per le proprie competenze e prerogative dovrà adoperarsi con responsabilità ed impegno, le istituzioni per prime!Ed è per questo che ho chiesto ufficialmente di prendere parte al tavolo del MISE, per portare a Roma gli interessi dei lavoratori, le necessità dei miei conterranei, le giuste pretese del nostro territorio.Attendiamo ora il deposito della relazione da parte dei commissari giudiziali e restiamo concentrati e uniti su quello che deve essere il nostro duplice ed imprescindibile obiettivo: garanzia degli stipendi e continuità lavorativa!

