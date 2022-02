Cirò, Al via il Concorso scientifico “giochi liliani” in onore dell’opera di Luigi Lilio e la misura del tempo

Le schede dovranno essere inviate entro e non oltre l’8 marzo 2022

Cirò,

venerdì 25 Febbraio 2022.

In occasione della Giornata Regionale del Calendario in memoria di Luigi Lilio che ricorre il 21 marzo di ogni anno, I’Amministrazione Comunale di Cirò, indice un concorso scientifico sulle discipline che hanno guidato I’opera di Luigi LILIO, Matematica, Fisica e Scienze.

Il Concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della Provincia di Crotone per avvicinare i ragazzi alle scienze e alla conoscenza di questo personaggio del ‘500, nativo di Cirò, matematico, medico e astronomo che ha riformato sotto il Pontefice Gregorio XIII il Calendario divulgatosi dal 1582 ad oggi in quasi tutto il mondo.

La partecipazione al Concorso è gratuita.

Saranno premiati i primi tre classificati:

1° classificato Giochi Liliani Junior: Buono del valore di € 300

2° classificato Giochi Liliani Junior: Buono del valore di € 150

3° classificato Giochi Liliani Junior: Buono del valore di € 100

1° classificato Giochi Liliani Senior: Buono del valore di € 300

2° classificato Giochi Liliani Senior: Buono del valore di € 150

3° classificato Giochi Liliani Senior: Buono del valore di € 100

Bando di concorso

