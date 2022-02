Dal lampo di Immobile al super gol di Uribe: gli highlights di Lazio-Porto

Dal lampo di Immobile al super gol di Uribe: gli highlights di Lazio-PortoIl gol di Immobile nel primo tempo illude la squadra di Maurizio Sarri, ma il Porto trova il pareggio su rigore con Taremi (assegnato dopo intervento del Var per un fallo di Milinkovic Savic) e rimonta con Uribe. Cataldi pareggia nel recupero dopo […]

La Redazione24

,

venerdì 25 Febbraio 2022.

Dal lampo di Immobile al super gol di Uribe: gli highlights di Lazio-PortoIl gol di Immobile nel primo tempo illude la squadra di Maurizio Sarri, ma il Porto trova il pareggio su rigore con Taremi (assegnato dopo intervento del Var per un fallo di Milinkovic Savic) e rimonta con Uribe. Cataldi pareggia nel recupero dopo tante occasioni sprecate, ma non basta ai biancocelesti per restare in Europa. Guarda gli highlights

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA