Fratelli d’Italia Crotone incontra Giovanni Donzelli

Nella giornata di sabato 19 Febbraio si è tenuta l’Assemblea Provinciale di FDI Crotone

La Redazione

Crotone,

venerdì 25 Febbraio 2022.

Presenti il responsabile Nazionale Organizzazione On. Giovanni Donzelli, del commissario regionale On. Wanda Ferro e dell’assessore regionale Filippo Pietropaolo.

È stata un’importante occasione di confronto tra la classe dirigente di FDI della nostra provincia ed i vertici del partito, per discutere sia dei prossimi impegni in calendario sia dell’importanza di allargare la partecipazione alla vita di partito aprendosi a quanti hanno voglia di partecipare senza alcuna preclusione, se non quella ai perditempo e a chi vede in FDI il mezzo per realizzare interessi personali e nulla più.

È stata data piena disponibilità a Gioventù Nazionale Crotone, movimento giovanile ufficiale di Fdi finalmente presente anche nella nostra provincia, per l’organizzazione sabato 26 a Crotone presso il Lido degli Scogli della prima lezione del corso di formazione politica in cui si parlerà di Ambiente e Territorio ed a cui prenderanno parte il parlamentare europeo On. Raffaele Fitto, l’On. Augusta Montaruli e amministratori provenienti da tutta Italia.

È poi emersa la volontà di proseguire con il percorso di radicamento nell’intero territorio provinciale e di rendere più robusta la struttura.

Tutti coloro i quali sono intervenuti hanno chiesto la giusta valorizzazione del territorio e della classe dirigente territoriale, chiedendo la presenza e la vicinanza dei nostri rappresentanti istituzionali. Certi che ancora molto è da fare, o da fare meglio, si continuerà ad essere presenti sul territorio ed al fianco dei cittadini per trovare soluzioni ai problemi, avendo sempre ben chiara quale sia la nostra visione del mondo, senza tentennamenti e senza necessità di “annacquare” le nostre idee contribuendo anche da Crotone alla creazione del grande partito dei conservatori italiani.

