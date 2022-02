Galante: “Inter arrabbiata, Genoa per un miracolo. I gol subiti? Non si dia colpa alla difesa”

Galante: “Inter arrabbiata, Genoa per un miracolo. I gol subiti? Non si dia colpa alla difesa”L’ex difensore, con esperienze in entrambi i club, analizza l’anticipo del Ferraris: “Il derby non sarà di distrazione” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 25 Febbraio 2022.

Galante: “Inter arrabbiata, Genoa per un miracolo. I gol subiti? Non si dia colpa alla difesa”L’ex difensore, con esperienze in entrambi i club, analizza l’anticipo del Ferraris: “Il derby non sarà di distrazione”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA