Dall’arresto cardiaco a oggi: le tappe del ritorno di Eriksen

La Redazione24

,

sabato 26 Febbraio 2022.

Eriksen torna in campo: le tappe dall’arresto cardiaco a oggiA più di 8 mesi del problema cardiaco che aveva tenuto il mondo col fiato sospeso durante Danimarca-Finlandia dell’Europeo, Christian Eriksen torna in campo contro il Newcastle, come annunciato dall’allenatore del Brentford Thomas Frank.

