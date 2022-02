Il Brentford perde in casa ma gli applausi sono tutti per il ritorno di Eriksen

sabato 26 Febbraio 2022.

Il Brentford perde in casa ma gli applausi sono tutti per il ritorno di EriksenIl danese fa il suo ingresso nella ripresa quando il Newcastle già vinceva 2-0 contro il padroni di casa in dieci per l’espulsione di Dasilva. Il City vince in casa dell’Everton

