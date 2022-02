LIVE Ucraina, si combatte per Kiev. Zelensky guida la resistenza: “L’Italia ci sostiene”

LIVE Guerra in Ucraina e sport, le ultime in direttaTerzo giorno del conflitto. Il presidente ucraino rifiuta l’aiuto degli Usa per lasciare il Paese: “La battaglia è qui: mi servono munizioni, non un passaggio”. In centomila in fuga dal conflitto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 26 Febbraio 2022.

