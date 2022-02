Milan, finalmente stanno (quasi) tutti bene. Per Ibra niente derby: obiettivo Napoli

Milan, finalmente stanno (quasi) tutti bene. Per Ibra niente derby: obiettivo Napoli”Zlatan sta un po’ meglio”, ha detto Pioli dopo l’Udinese. Per la stracittadina di coppa non ha chance, ma spera di essere convocabile per il big match di campionato contro la squadra di Spalletti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 26 Febbraio 2022.

