Mondiali, la Polonia rifiuta di giocare i playoff con la Russia: “È ora di agire”

La Redazione24

,

sabato 26 Febbraio 2022.

Mondiali, la Polonia rifiuta di giocare i playoff con la Russia: “È ora di agire”La federcalcio polacca ha annunciato che non disputerà l’incontro di Mosca del 24 marzo alla luce dell’invasione dell’Ucraina. Lewandowski: “È la giusta decisione, non possiamo fingere che non stia accadendo nulla”

