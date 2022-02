Nedved: “Parlare di calcio è difficile. Nessuno merita la guerra, nessuno la vuole”

Nedved: “Parlare oggi di calcio è difficile”. E Szczesny non giocherà in Russia con la PoloniaIl vicepresidente della Juve: “Condivido la scelta di Szczesny di non giocare contro la Russia con la sua Polonia, mi auguro che anche la Repubblica Ceca faccia lo stesso passo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

sabato 26 Febbraio 2022.

