Quattro volte in Serie A e tre in Europa: Milan, quanto pesano le rimonte subite

Quattro volte in Serie A e tre in Europa: Milan, quanto pesano le rimonte subiteLa squadra di Pioli non ha saputo gestire il vantaggio contro Salernitana e Udinese: era già accaduto con Sassuolo e Spezia. In Champions, Liverpool e Atletico hanno spento le illusioni rossonere continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 26 Febbraio 2022.

