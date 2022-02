Tutti in piedi, c’è il cambio: l’ingresso in campo di Chris è da brividi

Tutti in piedi, c’è il cambio: l’ingresso in campo di Eriksen è da brividiIn Brentford-Newcastle 0-2, Christian Eriksen è tornato in campo a 173 giorni dal suo arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia dell’ultimo Europeo. Il video con il momento del suo ingresso in campo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 26 Febbraio 2022.

