A Jacobs anche i 60 metri degli Assoluti. Storica Dosso, primato dopo 39 anni

Jacobs anche i 60 metri degli Assoluti. Storica Dosso, primato dopo 39 anniIl campione olimpico, con 6"55, fa suoi i Campionati italiani: "Ma non mi do la sufficienza…". Nel lungo squalifica per la Iapichino, Ponzio vince nel peso, bene Vallortigara e Sabbatini

La Redazione24

,

domenica 27 Febbraio 2022.

Jacobs anche i 60 metri degli Assoluti. Storica Dosso, primato dopo 39 anniIl campione olimpico, con 6”55, fa suoi i Campionati italiani: “Ma non mi do la sufficienza…”. Nel lungo squalifica per la Iapichino, Ponzio vince nel peso, bene Vallortigara e Sabbatini

