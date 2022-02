Ibrahimovic: “Non mollo finché non vinco con il Milan”

Ibrahimovic: "Non mollo finché non vinco con il Milan"

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, durante un evento a Milano, sul suo futuro in rossonero: "Non mollo finché non vinco con il Milan"

La Redazione24

,

domenica 27 Febbraio 2022.

