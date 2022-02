L’imprenditore calabrese Roberto Incoronato è il nuovo Vice Presidente nazionale al turismo di FENAILP

Incoronato, operante nella Costa degli Dei del Vibonese, è stato eletto all’unanimità dall’assemblea nazionale della FENAILP (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti), Vicepresidente Nazionale al Turismo

Vibo Valentia,

domenica 27 Febbraio 2022.

E’ un incarico prestigioso per Incoronato il quale ha ringraziato l’assemblea sindacale, il neo eletto Presidente Nazionale Marco Sansivero con tutto il consiglio di 15 componenti in tutta Italia, ma in particolare il Presidente Nazionale della FENAILP Sabato Pecoraro e il Segretario Nazionale Mario Arciuolo, sottolineando quanto sia importante la cooperazione tra i vari settori del Turismo, del Patrimonio Culturale, dei Balneari e di quello Ambientale, evidenziando il particolare momento che sta interessando tutte le coste Italiane. I dati emersi in questi ultimi anni, hanno raggiunto risultati estremamente ragguardevoli, facendo aumentare il turismo Nazionale e l’interesse per il nostro patrimonio culturale. Il Vicepresidente Nazionale ha evidenziato, inoltre, quanto sia importante lo sviluppo socio- culturale ed economico attraverso la cooperazione turistica, che pone come centralità del settore il rispetto dell’ambiente e gli elementi che la natura offre come risorse fondamentali per la crescita di ogni territorio. Inoltre ha auspicato che gli obiettivi necessari in ciascuna fase sono frutto di un percorso in cui le istanze espletate devono essere sostenute e accreditate in ogni forma per mantenere la tutela e la difesa del Turismo che è sempre stato uno dei settori trainanti dell’economia Italiana.

