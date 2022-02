L’Irlanda dilaga 57-6: per l’Italia in 13 un’ora sconfitta n.100 nel Torneo

La Redazione24

,

domenica 27 Febbraio 2022.

L’Irlanda dilaga 57-6: per l’Italia in 13 un’ora sconfitta n.100 nel Torneo Carbery la sblocca subito, poi l’infortunio di Lucchesi e l’espulsione di Faiva al 19’ lasciano gli azzurri senza tallonatori e in 13 con le mischie no-contest: la partita di fatto finisce qui, poi arrivano le mete di Gibson-Park, Lowry (2), O’Mahony, Lowe (2), Baird e Treadwell

