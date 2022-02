LIVE Guerra in Ucraina – La Rep. Ceca: “Non giochiamo con la Russia”. Zelensky: “Un genocidio”

La Redazione24

,

domenica 27 Febbraio 2022.

Guerra in Ucraina – La Rep. Ceca: “Non giochiamo con la Russia”: Zelensky: “E’ un genocidio” I russi mandano altri carri armati e si dice pronta ad aprire i negoziati in Bielorussia. La risposta degli ucraini: “Sì, ma in altra sede”. Confermati almeno 64 civili morti, per Kiev sono 200. Altre sanzioni in arrivo per i russi, alcune banche fuori dal circuito internazionale Swift

