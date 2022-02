Roma all’ultimo assalto: decide un rigore di Abraham al 99’. Ma lo Spezia non ci sta

La Redazione24

,

domenica 27 Febbraio 2022.

Roma all’ultimo assalto: decide un rigore di Abraham al 99’. Ma lo Spezia non ci staIn 10 dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Amian per doppia ammonizione, i liguri resistono fino ai secondi finali. L’inglese risolve dal dischetto

