Szczesny: “Tutte le nazionali facciano come la Polonia. Vediamo se la Fifa ha le p…”

domenica 27 Febbraio 2022.

Szczesny: “Tutte le nazionali facciano come la Polonia. Vediamo se la Fifa ha le p…”Il portiere polacco della Juve: “Abbiamo fatto la scelta giusta a non voler disputare i playoff. Vedremo se la Fifa avrà gli attributi di far vincere il Mondiale a tavolino alla Russia…”

