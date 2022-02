Insigne, Pedro e Fabian, tre colpi di biliardo: il film di Lazio-Napoli

Insigne, Pedro e Fabian, tre colpi di biliardo: il film di Lazio-NapoliNella gara della 27ª giornata di Serie A, il Napoli vince per 2-1 in casa della Lazio e si porta in testa alla classifica alla pari con il Milan. In gol Insigne, Pedro e Fabian Ruiz. Guarda le foto più belle del match continua […]

La Redazione24

,

lunedì 28 Febbraio 2022.

Insigne, Pedro e Fabian, tre colpi di biliardo: il film di Lazio-NapoliNella gara della 27ª giornata di Serie A, il Napoli vince per 2-1 in casa della Lazio e si porta in testa alla classifica alla pari con il Milan. In gol Insigne, Pedro e Fabian Ruiz. Guarda le foto più belle del match

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA