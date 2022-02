Juve al lavoro per Morata: le cifre sul piatto per l’Atletico. E le prospettive di trattenerlo

lunedì 28 Febbraio 2022.

Juve al lavoro per Morata: le cifre sul piatto per l’Atletico. E le prospettive di trattenerloLa Signora proverà a trattenere lo spagnolo abbassando la quota del riscatto rispetto ai 35 milioni dell’accordo in essere. La scadenza al 2023 del contratto di Alvaro coi madrileni è un assist alla trattativa

