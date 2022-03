“Lo sguardo oltre” le poesie di Gemma Mastroianni tra ricordi e sentimenti dell’anima

Gemma Mastroianni, nata a Lamezia Terme vive a Cirò Marina insieme al marito e alle due figlie

Cirò Marina,

martedì 01 Marzo 2022.

Parole che riflettono un’anima libera e sincera. Poesie che raccontano vita vissuta, davvero. Uno sguardo verso al passato, ed un occhio attento e critico verso la realtà. Versi che sanno di amore, delusione, passione, malinconia. Li ha scritti la poetessa Gemma Mastroianni al suo esordio letterario con “Lo sguardo oltre”, raccolta delle sue poesie pubblicata da Valentia Edizioni. La casa editrice ha l’onore di annoverare tra i suoi autori questa artista che ha già ricevuto diversi e prestigiosi riconoscimenti come quello attribuitole durate la XVII edizione del premio Italia Letteraria con la silloge “Battito d’Ali”, e successivamente le poesie “Aspettando che torni il sole” e “L’alba di un nuovo giorno” inserite, rispettivamente, nelle raccolte Il Federiciano e Poesie del Nuovo Millennio della casa editrice Aletti Editore. Gemma Mastroianni, nata a Lamezia Terme vive a Cirò Marina insieme al marito e alle due figlie. Dopo aver conseguito il diploma di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Vibo Valentia si iscrive alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli studi di Messina dove consegue la laurea nel 1991. Insegna presso l’Istituto Tecnico Economico di Cutro. Oggi ha deciso di regalare la sua arte raccogliendo questo percorso di parole e rime che negli anni ha segnato la sua formazione di donna e di artista. “La poesia è un intimo cammino nei meandri dell’anima- spiega l’autrice- è uno strumento per trattenere le tracce del tempo e per coltivare la memoria di ognuno che è poi la memoria dell’umanità intera. Ogni componimento racchiude suggestioni e sentimenti di vita vissuta e di vita osservata, è un piccolo scrigno all’interno del quale passato e presente si rincorrono, si trovano e si intrecciano. Lo sguardo oltre- conclude la poetessa- è proprio questo, una sentita riflessione su tutto ciò che, con i suoi colori accesi o opachi, tinge ogni passo della mia esistenza.” Il libro è disponibile sulla piattaforma digitale Amazon.

