Strongoli, Vincenzo Andracchio e l’arte del legno

A renderlo noto è Elisabetta Turano, originaria di San Nicola dell’Alto

La Redazione

Strongoli,

martedì 01 Marzo 2022.

“Ai tempi della mia infanzia, una volta usciti da scuola, noi bambini al pomeriggio eravamo impegnati ad imparare un mestiere. Io sono entrato in una falegnameria all’età di otto anni e da allora non ne sono più uscito.” Così inizia il suo racconto Vincenzo Andracchio, falegname e famoso scultore di Strongoli, in provincia di Crotone in Calabria, per mettere in luce come una passione possa trasformarsi in un lavoro.

L’ARTE DI VINCENZO ANDRACCHIO

“Faccio l’artigiano dal 1980 e con il passar del tempo ho sempre cercato di arricchire il mio mestiere dedicandomi alla lavorazione del legno artistico. Ho sempre avuto la passione per l’arte, in qualsiasi forma e da oltre un decennio mi dedico alle sculture.

Molte di esse, sempre eseguite su richiesta dei clienti, rappresentano l’ambiente, momenti di vita delle persone e soprattutto l’arte della Magna Grecia che nella nostra zona ha lasciato molti ricordi…per me è molto importante creare opere luminose per dare luce all’ambiente, curo molto l’aspetto delle forme e dei colori. Vista la conoscenza dei materiali, gioco molto con i colori e le venature del legno per poi dare forma all’opera stessa che viene lucidata a cera d’api e senza coloranti. Cerco di utilizzare scarti di legni per farli rinascere a nuova vita con l’ulitizzo di attrezzi manuali. Voglio sempre impreziosire l’opera stessa rendendola viva” ci racconta l’appassionato scultore.

OMAGGIO A LEONARDO DA VINCI

La statua in evidenza è dedicata a Leonardo da Vinci, come omaggio da parte di Vincenzo Andracchio al grande artista, in occasione del cinquecentesimo anniversario della sua morte. L’opera è nata giorno dopo giorno dalla grande passione dello scultore strongolese ed è stata esposta presso la biblioteca nazionale di Cosenza , in occasione di una manifestazione sempre dedicata al genio Leonardo, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Nel ritrarre il genio fiorentino intento a fissare lo sguardo verso il cielo, mentre osserva i movimenti meccanici e aereodinamici del volo di un uccello, l’opera cerca di mettere in risalto la sua straordinaria capacità di andare in profondità nelle cose e di superare i limiti dell’uomo.

RICONOSCIMENTI

Il 5 dicembre del 2009, Il Comitato per la tutela e la valorizzazione dell’artigianato artistico e dell’ambiente e delle tradizioni della Regione Calabria ha conferito a Vincenzo un attestato di qualifica come Maestro Artigiano per la lavorazione artistica del legno. Inoltre, con la Camera di Commercio di Crotone, Vincenzo è stato ospite a Matera , città della Cultura ed ha partecipato a più mostre in video esposizione.

Il riconoscimento più grande però si ritrova quotidianamente nelle opinioni della comunità, nelle richieste dei concittadini e non, che si rivolgono alla falegnameria Andracchio per la realizzazione di vere opere d’arte.

IL MESTIERE DELL’ARTIGIANO OGGI

Dal racconto di Vincenzo Andracchio si evince un certo rammarico per il destino riservato al mestiere dell’artigiano nell’economa attuale, un mestiere non più tanto tutelato e riconosciuto. E’ sempre più difficile trovare imprenditori artigiani che possano assumersi piena responsabilità dell’impresa con oneri e rischi inerenti la sua gestione. Inoltre, le scuole professionali in Italia non godono della stessa fama dei nostri licei che rappresentano l’anticamera dell’Università, per molti promessa di un futuro lavorativo meno faticoso e più retribuito. Oltre a questo, il mondo della standardizzazione e dei modelli di marketing pianificato hanno influenzato i consumatori ad una minore sensibilità verso i prodotti artigianali.

QUANDO L’ARTE E’ VITA

Il messaggio più importante che Vincenzo ci vuole trasmettere riguarda il culto delle proprie passioni e l’impegno richiesto in ogni lavoro svolto durante la nostra vita.

Non esistono lavori facili, anche quelli più belli richiedono costanza e fatica, dedizione e spesso abnegazione e rinuncia, a volte, ai giorni di festa e alle serate in allegria. Il nostro scultore continuerà a rappresentare nelle sue opere la bellezza del mare della Calabria, la grandezza della Magna Grecia ma soprattutto la luce in ogni aspetto della vita quotidiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA