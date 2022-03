Dal gol di Perisic al derby di Coppa: Milan, meno di un mese per ribaltare tutto

Dal gol di Perisic al derby di Coppa: Milan, meno di un mese per ribaltare tuttoSull’1-0 nerazzurro del 5 febbraio in campionato pareva già tutto scritto: ora l’Inter si è smarrita e i rossoneri sono tornati a far pendere la bilancia cittadina dalla loro parte continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 02 Marzo 2022.

Dal gol di Perisic al derby di Coppa: Milan, meno di un mese per ribaltare tuttoSull’1-0 nerazzurro del 5 febbraio in campionato pareva già tutto scritto: ora l’Inter si è smarrita e i rossoneri sono tornati a far pendere la bilancia cittadina dalla loro parte

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA