Digiuno di gol ma non solo: Lautaro, il confronto con la scorsa stagione

Digiuno di gol ma non solo: Lautaro, il confronto con la scorsa stagioneIl simbolo del momento difficile dell’Inter è il suo numero 10: Lautaro Martinez non è più incisivo come in passato. Ecco i suoi numeri confrontati con quelli della scorsa stagione. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 02 Marzo 2022.

