Inter con la lingua di fuori: 11 spremuti, seconde linee impiegate pochissimo

La Redazione24

,

mercoledì 02 Marzo 2022.

Inter con la lingua di fuori: 11 spremuti, seconde linee impiegate pochissimoA differenza delle rivali, nessuno dei titolarissimi ha avuto problemi fisici, un fattore che ha influenzato il loro iper-utilizzo. Inzaghi ha insistito sempre sugli stessi e ora in tanti (Barella in primis) sembrano in riserva. I minutaggi stagionali dicono tutto

