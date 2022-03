Inzaghi e i dubbi di formazione per la Salernitana. Un po’ di turnover serve, bivio Lautaro

Inzaghi e i dubbi formazione per la Salernitana. Un po’ di turnover serve, bivio Lautaro Poco tempo per recuperare dopo il derby e alcuni uomini fuori condizione, a partire dal Toro cui però la Salernitana porta bene. Il tecnico dell’Inter, che parlerà alla squadra domani, medita una novità per reparto continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

mercoledì 02 Marzo 2022.

Inzaghi e i dubbi formazione per la Salernitana. Un po’ di turnover serve, bivio Lautaro Poco tempo per recuperare dopo il derby e alcuni uomini fuori condizione, a partire dal Toro cui però la Salernitana porta bene. Il tecnico dell’Inter, che parlerà alla squadra domani, medita una novità per reparto

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA