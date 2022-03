Romagnoli, sospiro di sollievo per il Milan: escluse lesioni

Romagnoli, sospiro di sollievo per il Milan: escluse lesioniGli esami non hanno riscontrato problemi gravi a muscoli e tendini della coscia sinistra. Il capitano verrà valutato giorno per giorno, per Napoli si capirà meglio la situazione venerdì continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 02 Marzo 2022.

Romagnoli, sospiro di sollievo per il Milan: escluse lesioniGli esami non hanno riscontrato problemi gravi a muscoli e tendini della coscia sinistra. Il capitano verrà valutato giorno per giorno, per Napoli si capirà meglio la situazione venerdì

