Ufficiale, Abramovich mette in vendita il Chelsea: “I proventi per le vittime della guerra”

La Redazione24

,

mercoledì 02 Marzo 2022.

Ufficiale, Abramovich mette in vendita il Chelsea: “I proventi della cessione per le vittime della guerra”L’oligarca russo, messo alle strette dalla comunità internazionale per la guerra in Ucraina, ha annunciato l’addio: “I proventi della cessione andranno in beneficenza a favore delle vittime del conflitto”

