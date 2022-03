Ibra ancora a parte: Napoli lontana. Poche chance anche per Romagnoli

Ibra ancora a parte: Napoli lontana. Poche chance anche per RomagnoliZlatan sta facendo il possibile per essere convocato, ma finora non s’è allenato in gruppo. Il guaio muscolare del capitano richiede prudenza: al “Maradona” dovrebbe toccare a Kalulu continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 03 Marzo 2022.

