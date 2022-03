Manifestazione contro la guerra in Ucraina e per la pace tenuta a Crotone nella serata del 1 marzo

All’indomani della partecipata manifestazione in favore del popolo Ukraino, a nome di tutte le sigle partecipanti, è stato diffuso un comunicato che impegna dovrebbe impegnare tutti per sostenere il globale movimento mondiale a favore della pace e per dare sostegno in questo buio momento al popolo Ukraino

Oscare Grisolia

Crotone,

giovedì 03 Marzo 2022.

Questo il comunicato diffuso: “Esprimiamo grande soddisfazione per la nutrita partecipazione alla manifestazione contro la guerra in Ucraina e per la pace che si è tenuta a Crotone nella serata del 1 marzo. Ci siamo ritrovati in tantissimi, associazioni, sindacati, cittadini, la Curia diocesana, la comunità ucraina presente nella nostra città, tutti uniti nel ribadire con forza il nostro No ad ogni forma di violenza e di conflitto e per l’immediata interruzione della guerra. In un momento così difficile abbiamo ritenuto necessario testimoniare la nostra vicinanza verso chi sta soffrendo e riaffermare il nostro impegno per la cultura della pace e della non violenza, con la speranza che si possa giungere al più presto alla risoluzione di ogni controversia attraverso il dialogo e la diplomazia.

Associazioni e Istituzioni presenti:

ANPI | M.G.A. | ARCI | CGIL | UN’ALTRA CALABRIA È POSSIBILE | CSV CALABRIA CENTRO | ASS. MASLOW | ASS. NONOSTANTE TUTTO RESISTIAMO | ASS. GLI SPALATORI DI NUVOLE | ASS. IL BARRIO | ASS. LAICITALIA | ASS. TERRA E LIBERTÀ | COOP. AGORÀ KROTON | PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO ARCIDIOCESI DI CROTONE – SANTA SEVERINA |LEGACOOP KR | ASS. GLI ALTRI SIAMO NOI | VOLONTARI DI STRADA | PAC | CIRCOLO LEGAMBIENTE NICÁ SCALA COELI | CITTADINANZATTIVA | AIDO | ASS. NIKOL FERRARI “LA VITA IN UN DONO” | ASS. CODICI CALABRIA | LIBERA | ITALIA NOSTRA | FLC CGIL CALABRIA | FIS/FIAS RIDER NAZIONALE | ASS. ADULTIRIDER | US ACLI | COOP. FAMILY CENTER | POLO D’INFANZIA “BABY KINDER PARK” | COOP. SOCIALE KAIROS | COMUNITA’ UCRAINA | ASSOCIAZIONE MANKIND | LIBERE DONNE |

UIL | PD | GIOVANI DEMOCRATICI | FIDAPA | ASS. EQUILIBRI | ASS. MAMME E BEBÈ | COOP. KROTON COMMUNITY | MDDC | SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB CROTONE | COOP. BAOBAB | CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

