Pallavolo, 1^ divisione femminile: Botricello vs Volley Cirò Marina 0-3

La Volley Cirò Marina vince anche la prima fuori casa

La Redazione

Botricello,

giovedì 03 Marzo 2022.

Ancora un successo per l’ASD VOLLEY CIRO’ MARINA, che espugna (0-3) Botricello, una delle candidate ai Play off Promozione. Prestazione di sostanza e poche sbavature per le ragazze del duo Stara- Malena, malgrado l’avversario davvero ostico e combattivo. Molta equilibrata la partita in tutti e tre i set. Il sestetto ospite ha colpito nella fase centrale del primo parziale grazie alla compattezza della squadra concludendo il primo set sul 18-25. La formazione di casa ha combattuto con tenacia per un buon tratto del secondo periodo, rimanendo a contatto fino al 9-10 senza però riuscire a frenare l‘irruenza e la voglia di vincere della Volley Ciro’ Marina, che con un eloquente break di 6 punti ha praticamente archiviato la frazione chiudendo il set sul 17-25. Il terzo set è la fotocopia degli altri due con entrambe le squadre a lottare su tutti i palloni, niente da fare però per la squadra di casa che deve cedere anche questo set alle avversarie con il punteggio di 15-25. Applausi meritati per tutte le protagoniste del confronto, pochi gli errori commessi, evidente il maggiore affiatamento, rispetto alla prima gara, sul piano tattico. Dopo due gare la Volley Ciro’ Marina si trova prima in classifica a pari punti con il Cutro, ospite proprio domenica 6 Marzo al Palapicasso di Crucoli. Ricordiamo che quest’anno il regolamento prevede il passaggio delle prime tre in classifica ai play off promozione mentre le ultime due si sfideranno nei play out per non retrocedere.

Soddisfazione per tutta la dirigenza per il risultato ottenuto contro una squadra ben attrezzata ed esperta e a questo punto diretta avversaria per i primi tre posti.

