Viola e Vlahovic si annullano ma decide l’autogol di Venuti al 92’: colpo Juve a Firenze

Viola e Vlahovic si annullano ma decide l’autogol di Venuti al 92’: colpo Juve a FirenzeFiorentina beffata nel recupero: si fa gol da sola al termine di una partita in cui i bianconeri avevano fatto un solo tiro in porta e l’atteso ex, fischiatissimo, aveva chiuso in bianco continua a leggere su La Gazzetta dello […]

giovedì 03 Marzo 2022.

