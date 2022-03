Zaccheroni: “Rimonta scudetto? La feci col mio Milan, vi spiego come si fa”

Zaccheroni: “Rimonta scudetto? La feci col mio Milan, vi spiego come si fa”L’allenatore che vinse il campionato 1998-99 vincendo le ultime sette partite: “La Juve è in fiducia, cresce mentre le altre sono in stallo. Nel rush finale quel che più conta è la testa, e occhio anche al calendario” continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

giovedì 03 Marzo 2022.

Zaccheroni: “Rimonta scudetto? La feci col mio Milan, vi spiego come si fa”L’allenatore che vinse il campionato 1998-99 vincendo le ultime sette partite: “La Juve è in fiducia, cresce mentre le altre sono in stallo. Nel rush finale quel che più conta è la testa, e occhio anche al calendario”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA